Duplantis riscrive i limiti del salto con l’asta | vola a 6,31 a casa sua ennesimo record del mondo

Armand Duplantis ha stabilito un nuovo record del mondo nel salto con l’asta, superando i 6,31 metri durante un evento nella sua città natale. La sua prestazione rappresenta l’ennesimo miglioramento dei limiti mondiali, confermando la sua presenza come protagonista nel settore. La competizione si è svolta senza intoppi, con Duplantis che ha raggiunto la quota record senza errori.

Armand Duplantis oltre ogni limite. Ancora lui, sempre lui. Altro record del mondo nel salto con l'asta. Lo svedese vola a 6.31 nella quinta edizione del Mondo Classic di Uppsala (World Indoor Tour Silver), a casa sua, e sigla il suo 15esimo record del mondo da lui stabilito. Oltre a conquistare agli scorsi Mondiali di Tokyo un'altra medaglia d'oro iridata, la terza della sua carriera, da abbinare ai due titoli olimpici e ai tre titoli iridati indoor. Stavolta lo ha fatto con soli quattro salti e nessun errore (5,65 – 5,90 – 6,08 – 6,31) aggiungendo un centimetro ai 6,30 del record centrato ai campionati del mondo di Tokyo. Come ormai fa sempre.