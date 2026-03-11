SuperJet di Tessera a Roma arriva un altro No al prestito Si punta a vendere gli aerei

A Roma si è svolto oggi un incontro tra i vertici di SuperJet International, l'azienda di Tessera in difficoltà dal 2022, e il Comitato di Sicurezza Finanziaria. Durante la riunione è stato ribadito il no alla cessione delle quote azionarie, mentre si continua a puntare sulla vendita degli aerei. Nessuna decisione è stata presa in merito alle prossime mosse strategiche.

Si è tenuto oggi a Roma il primo, fondamentale incontro tra i vertici di SuperJet International (l'azienda di Tessera in crisi dal 2022 perché sono state congelate le quote del socio russo) e il Comitato di Sicurezza Finanziaria, l'ente che ha negato finora sia la possibilità di cedere le quote. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

«Promesse infrante e silenzi»: il Natale amaro della SuperJet di TesseraIn un video di auguri ai dipendenti diffuso sui social, l'azienda di aerei che è congelata dal 2022 a causa delle sanzioni alla Russia rivendica la...

Subito 7 milioni di euro, SuperJet in regione. Bitonci: «Fase delicata, quel prestito serve»Incontro all'unità di crisi, ad e presidente ribadiscono la situazione: senza soldi si chiude.

Approfondimenti e contenuti su SuperJet di Tessera a Roma arriva un...

Temi più discussi: A Mestre presidio dei lavoratori della Superjet di Tessera. A rischio 110 posti; Superjet. L’incontro di domani tra CFS e azienda decisivo per scongiurare la chiusura; Superjet, un incontro a Roma per sbloccare un finanziamento da 6 milioni; Superjet International: crisi aziendale e tavolo regionale in Veneto.

SuperJet di Tessera, a Roma arriva un altro No al prestito. Si punta a vendere gli aereiSi è tenuto oggi a Roma il primo, fondamentale incontro tra i vertici di SuperJet International (l'azienda di Tessera in crisi dal 2022 perché sono state congelate le quote del socio russo) e il ... veneziatoday.it

Superjet di Tessera (VE), attesa per l'incontro che potrebbe sbloccare un prestito da 7 milioniSi decide a Roma il destino della Superjet di Tessera (Venezia), specializzata nella produzione di aerei. La novità è che per la prima volta il Csf - Comitato di Sicurezza Finanziaria, dopo aver in ... rainews.it

SUPERJET INTERNATIONAL DI TESSERA (VENEZIA). BITONCI: “COMPARTO AEROSPAZIALE STRATEGICO” irog.it/p=25952 @RegioneVeneto @massimobitonci #crisis #veneto #superjet #aerospaziale #venezia #economia #politica #Cronaca x.com

OGGI A MESTRE PRESIDIO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI SUPERJET DI TESSERA Aspettano i lavoratori della Superjet, un'attesa che dura da 4 anni, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, da quando l'azienda di Tessera, controllata al 90% - facebook.com facebook