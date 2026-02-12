Subito 7 milioni di euro SuperJet in regione Bitonci | Fase delicata quel prestito serve

12 feb 2026

Subito 7 milioni di euro arrivano in regione per SuperJet International, l’azienda di Tessera in crisi da oltre un anno a causa delle sanzioni contro il socio russo e del blocco delle quote. Bitonci spiega che questa liquidità, un prestito temporaneo, è fondamentale per superare la fase delicata e mantenere in piedi la produzione.

Incontro all'unità di crisi, ad e presidente ribadiscono la situazione: senza soldi si chiude. Gli asset congelati per via del socio russo, e stop anche al finanziamento. L'assessore: «Solleciteremo». La Fiom: «Impegni non bastano» L’incontro, coordinato dall’assessore Massimo Bitonci, assistito dall’unità di crisi aziendali regionale, ha visto la partecipazione della direzione dell’azienda, di Confindustria Veneto Est e delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil con i rappresentanti dei lavoratori. SuperJet International ha fornito un aggiornamento sulla situazione della società, illustrando lo stato delle attività, le prospettive industriali e le esigenze finanziarie necessarie a garantire la continuità operativa.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Regione Lombardia ha chiesto un prestito di 283 milioni euro a una banca per i nuovi treni elettrici

Rinnovabili e transizione energetica, Bitonci: «Per i "progetti esemplari" oltre 3 milioni di euro»

La Regione ha dato il via libera a oltre 3 milioni di euro per progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili.

