Subito 7 milioni di euro arrivano in regione per SuperJet International, l’azienda di Tessera in crisi da oltre un anno a causa delle sanzioni contro il socio russo e del blocco delle quote. Bitonci spiega che questa liquidità, un prestito temporaneo, è fondamentale per superare la fase delicata e mantenere in piedi la produzione.

Incontro all'unità di crisi, ad e presidente ribadiscono la situazione: senza soldi si chiude. Gli asset congelati per via del socio russo, e stop anche al finanziamento. L'assessore: «Solleciteremo». La Fiom: «Impegni non bastano» L’incontro, coordinato dall’assessore Massimo Bitonci, assistito dall’unità di crisi aziendali regionale, ha visto la partecipazione della direzione dell’azienda, di Confindustria Veneto Est e delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil con i rappresentanti dei lavoratori. SuperJet International ha fornito un aggiornamento sulla situazione della società, illustrando lo stato delle attività, le prospettive industriali e le esigenze finanziarie necessarie a garantire la continuità operativa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

La Regione ha dato il via libera a oltre 3 milioni di euro per progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Subito 7 milioni di euro, SuperJet in regione. Bitonci: Fase delicata, quel prestito serve; Ernst&Young, la Procura europea antifrodi: Stop ai contratti viziati con Regione Lombardia. E la società restituisce subito 7 milioni; Subito compie 18 anni, le tappe della storia della piattaforma di e-commerce; No allo spreco alimentare: l’impegno di Unicoop Firenze.

Istat: 8,8 milioni le donne che hanno subito molestie sessuali nel corso della vita. Molestati anche 3,7 milioni di uomini. E sono 1,1 milioni le donne ricattate sessualmente ...Le molestie avvengono più frequentemente sui mezzi di trasporto pubblici per le donne (27,9% dei casi) mentre per gli uomini nei locali come pub, discoteche, bar (29,2%). Gli autori delle molestie a ... quotidianosanita.it

Trust Wallet: rubati 7 milioni di dollari in criptovaluteUn codice JavaScript nascosto nella versione 2.68 dell'estensione Trust Wallet per Chrome ha permesso di rubare 7 milioni di dollari in criptovalute. Ignoti cybercriminali hanno fatto un bel regalo di ... punto-informatico.it

Elly Schlein a Mazara del Vallo: «Cento milioni non bastano, ci vogliono i soldi del Ponte sullo Stretto» La segretaria nazionale del Pd ha ricordato che da subito il suo partito ha chiesto di destinare il miliardo di quella infrastruttura ai territori flagellati dal ciclon - facebook.com facebook

Nel mondo oltre 230 milioni di donne e ragazze hanno subito mutilazioni genitali. Ogni anno, solo in Africa, sottoposte a questa atroce pratica oltre 3 milioni di bambine. La loro vita da adulta segnata da dolore fisico e morale. Mai potranno godere del piacere x.com