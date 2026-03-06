Superenalotto | 131 milioni in palio nessun 6 ma 9 vincitori

Il concorso del Superenalotto di venerdì 6 marzo 2026 ha messo in palio 131 milioni di euro. Nessuno ha centrato il 6 o il premio “5+1”, ma ci sono stati 9 vincitori con combinazioni di vincita minori. Il jackpot non è stato assegnato e il montepremi ha raggiunto un nuovo record.

Il concorso di stasera, disputato venerdì 6 marzo 2026, ha l’assenza totale di vincitori della sestina e del premio “5+1, determinando un nuovo record per la montatura del jackpot. La posta in gioco per il prossimo estrazione è salita a 131 milioni e 300 mila euro, una cifra che attira l’attenzione dei giocatori su scala nazionale. Nove fortunati hanno invece centrato cinque numeri esatti, portando a casa ciascuno una somma di 16.043,59 euro, mentre il montante principale continua a crescere senza sosta. Il meccanismo dell’accumulo e le cifre in gioco. Quando nessun giocatore riesce ad indovinare tutti i sei numeri estratti, si attiva quel processo di accumulo che trasforma il Superenalotto in uno strumento finanziario complesso quanto affascinante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

