Sacchi | Napoli Inter Atalanta e Juve ecco cosa serve questa sera

Questa sera le grandi sfide del campionato si giocano tra Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Sacchi chiede ai tecnici di mostrare carattere, mentre la leggenda della panchina, Conte, deve dimostrare di saper gestire la pressione. Palladino, invece, non deve perdere di vista la realtà della classifica. La scena è pronta, ora si aspetta solo il calcio che deciderà il destino di queste squadre.

Notte da brividi, quella che ci aspetta. Non nel senso del freddo, ma della paura. Già, perché è l’ultimo turno della prima fase di Champions e la scena che mi immagino è quella di un paziente che si siede davanti al medico, gli consegna gli esami e aspetta il verdetto con ansia. Atalanta, Inter e Juventus sono già sicure di entrare nei playoff e, con un po’ di fortuna e l’aiuto altrui, sperano di poter essere ammesse nella lista delle magnifiche otto. Difficile, difficilissimo, però non impossibile. E poi c’è il Napoli, per il quale immagino che tutta l’Italia faccia il tifo (o, perlomeno, è quello io, da sportivo, mi auguro): deve battere il Chelsea, impresa tutt’altro che semplice, e che comunque non basterebbe per ottenere la qualificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le recenti prestazioni di Atalanta, Inter, Juve e Napoli in Champions League evidenziano le sfide del calcio italiano sul palcoscenico europeo.

