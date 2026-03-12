Sci di fondo | a Sundling il duello spaziale con Skistad nella sprint tc di Drammen Iris de Martin Pinter nelle 10

A Drammen si è svolta la sprint a tecnica classica dello sci di fondo femminile, con Jonna Sundling e Kristine Stavaas Skistad protagoniste di un duello intenso nel rettilineo finale. Iris de Martin Pinter ha concluso nelle prime dieci posizioni, mentre la lotta per la Coppa del Mondo sprint resta molto combattuta. La competizione ha visto sfide serrate tra le atlete in corsa per il podio.

La lotta per la Coppa del Mondo sprint, nello sci di fondo femminile, continua serratissima. E a segnare il passo, a Drammen, nella sprint a tecnica classica, è un duello straordinario che, sul lunghissimo rettilineo finale, coinvolge Jonna Sundling e Kristine Stavaas Skistad. Alla fine l'ultimo affondo è della svedese, che vince in 2'59?64 davanti alla norvegese che rimane distante 77 centesimi dopo aver, per un attimo, dato l'impressione anche di poter passare. Non ha fatto i conti, però, con un'ulteriore e definitiva accelerazione da parte di Sundling, che va ad arpionare la quinta vittoria individuale della stagione 2025-2026, la quarta nelle sprint.