LIVE Sci di fondo Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA | De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo vince Sundling

Durante la gara di sci di fondo a Drammen, due atleti sono usciti prima della semifinale, mentre un altro è caduto durante la competizione; la vittoria è andata a un'atleta svedese. La finale maschile prevede la presenza di sei concorrenti provenienti da Francia, Svezia, Norvegia e Repubblica Ceca, tra cui alcuni rappresentanti norvegesi. La competizione è in corso e i risultati sono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: Tra poco la finale maschile. Questi i protagonisti: 1 Jules Chappaz Francia 2 Anton Grahn Svezia 3 Kristian Kollerud Norvegia 4 Jiri Tuz Cechia 5 Harald Oestberg Amundsen Norvegia 6 Ansgar Evensen Norvegia 17.57: CHE VOLATA MAGNIFICA! VINCE LA SVEDESE SUNDLING CHE RIMPE LA TRADIZIONE CHE VOLEVA LE NORVEGESI VINCENTI! SECONDO POSTO PER UNA COMBATTIVA SKISTAD CHE HA MOLLATO SOLO NEGLI ULTIMI 10 METRI! Terzo posto per la svizzera Faehndrich che si prende un altro podio a chiusura della sua carriera in Europa 17.50: Questa la composizione della finale femminile: 1 Kristine Stavaas Skistad Norvegia 2 Nadine Faehndrich Svizzera + 3 Jonna Sundling Svezia + 4 Laura Gimmler Germania + 5 Johanna Hagstroem Svezia + 6 Ane Appelkvist Stenseth Norvegia +