Sunderland-Brighton sabato 14 marzo 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Sunderland e il Brighton si affronteranno sabato 14 marzo 2026 alle 16:00 in una partita valida per il campionato. Il Sunderland ha avuto una stagione positiva, superando le aspettative, mentre il Brighton si prepara a scendere in campo con la formazione titolare. Le quote e i pronostici sulla partita sono già disponibili, mentre le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

La stagione del Sunderland è stata eccezionale, al di sopra delle aspettative, ma la squadra sarà sicuramente profondamente delusa dall'eliminazione in FA Cup contro il Port Vale la scorsa settimana, soprattutto perché gli uomini di Régis Le Bris non avevano altro a cui pensare, visto che la permanenza nella categoria è ormai un fatto acquisito.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.