Brighton-Sunderland sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio al giallo!

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo un punto nelle ultime tre giornate per un Brighton che comunque è a sole tre lunghezze dal quinto posto in una classifica della massima serie inglese che vede tante squadre in lotta per un posto in Europa. Il Sunderland da parte sua si presenta sulla costa sud del paese forte della vittoria contro il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

brighton sunderland sabato 20 dicembre 2025 ore 16 00 formazioni ufficiali quote pronostici occhio al giallo

© Infobetting.com - Brighton-Sunderland (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio al giallo!

Leggi anche: Brighton-Sunderland (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Bournemouth-Burnley (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky; Le partite di oggi: il big match Juventus-Roma, Premier, Liga e Bundesliga; Pronostico Brighton-Sunderland: free pick della 17° giornata di Premier League del 20-12-2025; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi.

brighton sunderland sabato 20Pronostico Brighton-Sunderland: il campo di casa torna un fortino - Sunderland è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

brighton sunderland sabato 20Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese - Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus- libero.it

Pronostico Brighton vs Sunderland – 20 Dicembre 2025 - Il match tra Brighton e Sunderland, valido per la Premier League, si giocherà il 20 Dicembre 2025 alle 16:00 all’Amex Stadio. news-sports.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.