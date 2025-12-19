Solo un punto nelle ultime tre giornate per un Brighton che comunque è a sole tre lunghezze dal quinto posto in una classifica della massima serie inglese che vede tante squadre in lotta per un posto in Europa. Il Sunderland da parte sua si presenta sulla costa sud del paese forte della vittoria contro il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Sunderland (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio al giallo!

