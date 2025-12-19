Brighton-Sunderland sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Brighton e Sunderland si avvicina, con i Seagulls desiderosi di risalire la classifica dopo un periodo difficile. Una vittoria potrebbe avvicinarli ulteriormente ai posti europei, mentre i Black Cats cercano continuità in una stagione combattuta. Analisi delle formazioni, quote e pronostici per un appuntamento che promette emozioni e sorprese.

Solo un punto nelle ultime tre giornate per un Brighton che comunque è a sole tre lunghezze dal quinto posto in una classifica della massima serie inglese che vede tante squadre in lotta per un posto in Europa. Il Sunderland da parte sua si presenta sulla costa sud del paese forte della vittoria contro il .

Pronostico Brighton vs Sunderland – 20 Dicembre 2025 - Il match tra Brighton e Sunderland, valido per la Premier League, si giocherà il 20 Dicembre 2025 alle 16:00 all’Amex Stadio. news-sports.it

