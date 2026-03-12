Liliana Resinovich altri 90 giorni per indagare | anlisi sullo zirconio sulle scarpe Il fratello | Sono stanco

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich sono state prorogate di altri 90 giorni. Le autorità stanno analizzando le scarpe della donna attraverso un test sullo zirconio. La scomparsa risale al 14 dicembre 2021, mentre il corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022. Il fratello di Resinovich ha dichiarato di essere stanco delle lunghe attese.

Proroga di altri 90 giorni per indagare sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio del 2022. Unico indagato per il decesso è il marito, Sebastiano Visintin. L'udienza slitta al 26 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Folla ai funerali Claudio Sterpin, presente anche il fratello di Liliana Resinovich: “Era una brava persona”Si sono tenuti in mattinata i funerali di Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich scomparsa nel 2021 a Trieste e trovata morta nel gennaio 2022. Liliana Resinovich, il fratello Sergio: “È il quinto Natale senza risposte, Visintin l’aveva allontanata da noi”Sarà un Natale di attesa per Sergio Resinovich, fratello della 63enne Liliana Resinovich scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5... Tutti gli aggiornamenti su Liliana Resinovich Temi più discussi: Le analisi sul caso Resinovich, i periti chiedono altri 90 giorni; Caso Resinovich, i periti chiedono altri 90 giorni per le analisi; Resinovich, la consegna della perizia sui reperti slitta di altri tre mesi; Resinovich, altri 90 giorni per le analisi dei reperti. Liliana Resinovich, altri 90 giorni per indagare: anlisi sullo zirconio sulle scarpe. Il fratello: Sono stancoAltri 90 giorni di proroga per le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, deceduta ormai 4 anni fa a Trieste. La 63enne, scomparsa il 14 dicembre 2021, era stata trovata senza vita nel gennaio del ... fanpage.it Liliana Resinovich a Chi l’ha visto | Sebastiano Visintin, Al 100% non andrò a processo, io innocenteIl giallo di Liliana Resinovich durante la puntata di questa sera di Chi l'ha visto, con l'intervista al marito Sebastiano Visintin ... ilsussidiario.net Liliana Resinovich: “Non c’è ancora un processo e mia sorella non può ancora riposare accanto a nostra madre”. Il fratello in diretta a “Chi l’ha visto”. “Omicidio ‘a statuto speciale’, tempi incredibilmente dilatati”, l’avvocato Nicodemo Gentile. “Per il caso Paga facebook E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Aveva 86 anni, ha sempre sostenuto di esserle legato sentimentalmente. Fu l'ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa #ANSA x.com