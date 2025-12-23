Nella giornata di martedì 23 dicembre, si sono verificati nuovi attacchi russi su Odessa, con l’utilizzo di droni. Mosca ha dichiarato che valuterà gli sviluppi dei colloqui previsti a Miami. La situazione resta sotto osservazione, mentre le tensioni tra le due parti continuano a influenzare la stabilità della regione.

Ucraina, le notizie di martedì 23 dicembre – La diretta Ieri sera le forze russe hanno attaccato Odessa con droni. Intanto il Cremlino fa sapere che “valuterà gli sviluppi dei colloqui di Miami” tra l’inviato speciale del presidente russo Kirill Dmitriev e gli Usa Inizio diretta: 231225 07:20 Fine diretta: 231225 23:20 07:33 231225 Mosca, abbattuti nella notte 29 droni di Kiev I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.”Nella notte tra le 23(ora di Mosca) del 22 dicembre e le 7(ora di Mosca) del 23 dicembre, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini ad ala fissa: 14 droni sulla regione di Rostov, 7 droni sulla regione di Stavropol, 3 droni ciascuno sulla regione di Belgorod e sulla Repubblica di Calmucchia e 1 droni ciascuno sulla regione di Kursk e sulla Repubblica di Crimea”, hanno affermato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi su Odessa. Mosca: “Valuteremo sviluppi di colloqui a Miami”

Leggi anche: Missili e droni russi sulla regione di Kiev, Mosca lancia gli ipersonici Kinzhal. Oggi nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina a Miami

Leggi anche: Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ucraina, dopo gli attacchi russi Odessa resta al buio; Guerra Ucraina Russia, missili russi sul porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti; Ucraina, raid russo contro regione Odessa: sette morti; Bombe su Odessa e milioni al freddo: ora l'Ucraina teme che Putin sia pronto a una «guerra infinita».

Strage in Ucraina: attacco russo con missili balistici su Odessa, almeno 8 morti e 27 feriti - Un attacco russo con missili balistici ha colpito nella notte le infrastrutture portuali dell’oblast di Odessa, nel sud dell’Ucraina, causando almeno otto morti e 27 feriti. affaritaliani.it