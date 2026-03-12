Studentessa cade dal primo piano della scuola | il montacarichi in disuso dal secolo scorso

Una studentessa è caduta dal primo piano dell'edificio scolastico, attraversando il vano di un vecchio montacarichi ormai fuori uso dal secolo scorso. La caduta si è conclusa al piano terra, con un volo di circa cinque metri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla ragazza. Le autorità stanno verificando le condizioni dell'edificio e le cause dell'incidente.

Precipita dal primo piano al piano terra attraverso il vano di vecchio un montacarichi, facendo un volo nel vuoto di circa cinque metri. Sono questi gli attimi di paura e apprensione vissuti da una studentessa questa mattina, 12 marzo 2026, tra le mura dell'Istituto Alberghiero "Pertini" di Brindisi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 11:00, in coincidenza con il cambio dell'ora. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza è caduta attraverso un vecchio elevatore di servizio situato in un'aula del primo piano. Al momento dell'incidente, alcuni compagni di classe si trovavano già all'interno della stanza per cambiarsi dopo aver concluso le attività di laboratorio. 🔗 Leggi su Today.it

