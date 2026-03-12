Ascoli Piceno studentessa di 14 anni cade dalla finestra a scuola | è grave

Una studentessa di 14 anni è caduta da una finestra all’interno del liceo delle Scienze Umane “Stabili-Trebbiani” ad Ascoli Piceno. L’incidente si è verificato nel corso della giornata scolastica e la ragazza si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la giovane in ospedale. La scena ha generato molta tensione tra studenti e personale scolastico.

Momenti di forte tensione ad Ascoli Piceno, dove una studentessa di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una finestra all'interno del liceo delle Scienze Umane "Stabili-Trebbiani". La ragazza è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette, a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. La caduta dalla finestra del secondo piano. Secondo le prime informazioni raccolte, la giovane sarebbe stata trovata a terra nel cortile esterno dell'istituto che frequenta. L'ipotesi al momento più accreditata è che sia precipitata dalla finestra di uno dei bagni situati al secondo piano della scuola.

