Studente di 14 anni cade dalla finestra del bagno della scuola

Una studentessa di 14 anni è caduta dalla finestra del bagno di una scuola ad Ascoli Piceno. La ragazza è rimasta gravemente ferita e sono intervenuti i soccorritori. Sul posto sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine per le verifiche del caso. La scuola è stata temporaneamente evacuata mentre si svolgono le operazioni di soccorso.

Una studentessa di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla finestra del bagno della scuola ad Ascoli Piceno. L’episodio è avvenuto nella mattinata all’interno dell’istituto “Stabili-Trebbiani”, dove la ragazza frequentava le lezioni. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta dal secondo piano dell’edificio. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento in elicottero. La studentessa è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono considerate gravi e i medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

