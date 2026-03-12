Strasburgo Rayo e Shakhtar che colpi Super Parrott l' Az vince

A Strasburgo, Rayo e Shakhtar sono arrivati tre risultati positivi in trasferta, che rafforzano le loro chance di passare il turno. Gli olandesi hanno prevalso contro lo Sparta Praga con un risultato importante, mentre il Super Parrott ha portato la sua squadra alla vittoria. L’Az, invece, ha centrato un successo fondamentale in una partita decisiva.

Con una splendida rovesciata, Isaque Silva fissa il 3-1 finale con cui lo Shakhtar batte il Lech Poznan in Polonia. Una vittoria netta degli ucraini, passati in vantaggio con Marlon Gomes e Newerton. A nulla è servita la rete di Ishak. Shakhtar che vede i quarti. Stesso epilogo in Turchia, dove il Rayo Vallecano detta legge sul campo del Samsunspor. Favolosa la terza rete di Alemao (doppietta): veronica e destro sul primo palo. Il momentaneo pari di Marius serve a poco per i padroni di casa. Lo Strasburgo si aggrappa al suo bomber Panichelli e vince 2-1 contro il Rijeka in trasferta: a segno anche Godo e Majstorovic. La doppietta di Parrott trascina l’Az: 2-1 in casa contro lo Sparta Praga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

