Sofia Goggia esce dal Super G la reazione di Federica Brignogne che poi vince l’oro

Cortina vive un pomeriggio di emozioni contrastanti. Sofia Goggia si ferma nel Super G e lascia gli sci sull’aratro, mentre Federica Brignogne, che era dietro di lei, si prende l’oro. La manche si conclude tra applausi e qualche delusione, ma le Tofane restano il cuore di questa giornata di Olimpiadi.

Cortina trattiene il fiato, poi esplode. Ma non per tutte. Sulla mitica Olympia delle Tofane, nel giorno del Super G olimpico di Milano-Cortina 2026, la scena si divide tra gloria e dolore. Da una parte la rimonta perfetta, dall'altra un'uscita che pesa come un macigno. Protagoniste due regine della velocità azzurra: Sofia Goggia e Federica Brignone, compagne di squadra, rivali leali, simboli di un'Italia che sogna in grande ai Giochi di Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Per lunghi secondi, però, la storia sembra scritta in un altro modo. Goggia è in vantaggio, spinge, attacca ogni curva con la sua consueta ferocia agonistica.

Federica Brignone conquista l’oro in super G a Cortina a 35 anni, dopo un lungo percorso tra infortuni e sfide.

