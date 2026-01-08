L’Inter ha concluso un’operazione strategica, rafforzando la propria rosa in vista del 2026 con l’ingaggio di Cristian Chivu. Questa scelta rappresenta un investimento importante per il club, che punta a consolidare la propria competitività. La società si è dimostrata attenta alle esigenze tecniche e strategiche, assicurandosi un rinforzo di valore senza eccessivi clamori, in un'ottica di stabilità e crescita a lungo termine.

Tre colpi in uno per l’Inter che ha trovato un rinforzo fondamentale per la propria rosa in vista del 2026 con Cristian Chivu che può essere felice dell’operazione chiusa dalla società. Triplo colpo con un’operazione per l’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it Lorenzo Polimanti, attraverso i canali social di Calciomercato.it, ha analizzato la situazione relativa a Manuel Akanji, centrale svizzero che sta facendo molto bene alla corte di Cristian Chivu. Colpo Inter, triplo affare con una sola operazione. L’ex Manchester City ha rappresentato tre colpi in uno per la squadra nerazzurra: “ Manuel Akanji è diventato leader assoluto della difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, tre colpi in uno: super affare per i nerazzurri

Leggi anche: Belghali-Inter, affare rimandato: il regolamento frena i nerazzurri

Leggi anche: Mercato Inter, addio a gennaio per Frattesi? I nerazzurri fissano il prezzo mentre la Juventus valuta l’affare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I top e i flop della 18a giornata di Serie A: Inter travolgente, disastro di Fabbri; Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham; Top10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!; Da Napoli, Del Genio: Inter, Milan e Juve si sognano di prendere un Cavani a 15mln, un Kvaratskhelia....

Inter da scudetto: Chivu chiede tre colpi alla società - Chivu si gode i frutti del suo lavoro ma punta sempre a migliorare e chiede anche uno sforzo alla società. calciomercato.it

L’Inter domina il Bologna e vince 3-1. I nerazzurri vendicano la Supercoppa e confermano il primo posto - Zielinski, Lautaro e Thuram mettono la firma sul successo ai danni dei rossoblù, ai quali non basta la rete di Castro ... msn.com