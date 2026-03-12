Strade rovinate dopo i lavori | dal municipio X la mossa per dire addio alle ' toppe' che si sfaldano

Dopo i lavori pubblici, molte strade si presentano danneggiate e con buche. Il municipio X ha deciso di intervenire, proponendo una nuova strategia per eliminare le 'toppe' che si sfaldano e peggiorano la situazione. Attualmente, le regole sulla riparazione del manto stradale dopo la posa dei sottoservizi sono ancora in fase di revisione.

Il municipio ha chiesto al Campidoglio di rivedere il regolamento scavi per effettuare un ripristino stradale che duri nel tempo Le regole che impongono la sistemazione del manto stradale, dopo la posa dei sottoservizi, vanno ridefinite. Le immagini di strade rovinate dopo i lavori su cavi e tubazioni, sono frequenti in città. Serve però aggiornare le norme alle quali le ditte devono attenersi. Ed è quanto il consiglio del municipio X ha chiesto di fare al Campidoglio. Ad oggi il regolamento scavi prevede una fascia di ripristino che, però, non risolve un problema comune: la perdita di coesione tra vecchio e nuovo conglomerato. Il risultato è che si aprono delle fessurazioni, o delle sfaldature localizzate, da cui s’infiltrano le acque meteoriche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinateSi tratta del "più grande intervento mai realizzato in città”, dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere...

Un anno per rinnovarsi . Municipio, scuole e strade. Lavori da 13 milioni di euro1 milione e 800 mila euro di investimento, in parte frutto di un bando regionale, in parte finanziati con risorse comunali: il 2026 sarà l’anno...

Contenuti e approfondimenti su Strade rovinate

Discussioni sull' argomento Strade dissestate, scattano i lavori: Asfalti in numerose vie cittadine; Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinate; Ora l'Aipo apre al confronto.

Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinate x.com

Paternò: la commissione straordinaria del Comune è pronta ad investire fino a 3 milioni e 200 euro per i prossimi due anni con l’obiettivo di sistemare le strade dissestate - facebook.com facebook