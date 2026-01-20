un anno per rinnovarsi municipio scuole e strade lavori da 13 milioni di euro

Nel 2026, inizieranno lavori per circa 13 milioni di euro su municipio, scuole e strade. Un investimento di 1,8 milioni di euro, parte di un bando regionale e risorse comunali, sarà dedicato alla riqualificazione del municipio di piazza Vittorio Emanuele, un edificio con elevato consumo energetico. Un anno di interventi finalizzati al rinnovo e all’efficienza urbana, per migliorare la qualità della città.

1 milione e 800 mila euro di investimento, in parte frutto di un bando regionale, in parte finanziati con risorse comunali: il 2026 sarà l’anno d’avvio della riqualificazione del municipio di piazza Vittorio Emanuele, "un edificio enormemente dispendioso sul fronte energetico". La riqualificazione del palazzo comunale è, economicamente parlando, una delle voci di punta del triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione. Un intervento da tempo annunciato "e oggi indispensabile – spiegano il sindaco Antonio Fusè e l’assessore al bilancio Giuseppe Alchieri - Questo edificio non ha tutto sommato molti anni di vita, ma per struttura e caratteristiche ormai manca di efficienza energetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Scuole e strade: un anno di lavori pubbliciNel corso del 2025, l'amministrazione ha realizzato interventi mirati su scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio urbano.

Ponte Nove Luci, maxi investimento. Illustrati i lavori da 13 milioni di euroLa Provincia di Siena ha approvato il Documento di Fattibilità per la ricostruzione del Ponte Nove Luci a Castiglione d'Orcia, danneggiato dall'alluvione del 2012.

