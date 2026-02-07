Crotone ciclone Harry | quasi 2 milioni di euro per ripristinare la rete stradale danneggiata da frane e smottamenti

Il ciclone Harry ha provocato danni ingenti alle strade della provincia di Crotone. Frane e smottamenti hanno distrutto tratti di strada, costringendo le autorità a mettere in campo quasi due milioni di euro per i lavori di ripristino. La situazione resta critica, mentre le squadre di intervento cercano di mettere in sicurezza le zone più colpite.

Il ciclone “Harry” ha lasciato un segno profondo sulla rete viaria della provincia di Crotone, con danni stimati in quasi due milioni di euro. Frane, smottamenti e colate di fango hanno interessato decine di arterie provinciali tra il 18 e il 21 gennaio, rendendo necessaria una massiccia operazione di ripristino e messa in sicurezza. La stima, che emerge da un decreto firmato dal presidente facente funzioni della Provincia, Fabio Manica, fotografa un territorio messo a dura prova dagli eventi meteorologici estremi e solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture locali di fronte a fenomeni climatici sempre più intensi e frequenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Crotone CicloneHarry

Le recenti mareggiate, intensificate dal passaggio del ciclone Harry, hanno causato danni alla condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle.

La Regione Siciliana ha deciso di mettere a disposizione tre milioni di euro per aiutare le imprese del settore ittico colpite dal ciclone Harry.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Crotone CicloneHarry

Argomenti discussi: Tertenia, Enel fa il punto sui disagi elettrici: Impatto di Harry quasi trasparente; Ciclone Harry, Musolino (IV): Eolie isolate, porti devastati e pendolari nel caos. Regione assente sul.

Centofontane, il ciclone Harry ha mangiato quasi 30 metri di spiaggia in 24 oreDopo il ciclone del 20 e 21 gennaio scorso coste ferite e opere di difesa spazzate via: il tratto storico di litorale di Mirto-Crosia sbriciolato dalla furia delle onde ... ecodellojonio.it

Ciclone Harry, Battaglia: ‘Usiamo i miliardi stanziati per il Ponte’Dirottiamo i soldi per il Ponte per ricostruire i territori devastati dal ciclone, anche per dimostrare una parvenza di vicinanza alle zone colpite che si sentono sempre più abbandonate e discriminat ... citynow.it

Il ciclone angelo Cavallaro acquistate il vostro biglietto subito per il 28 febbraio 2026 agriturismo canciumati caccuri (Crotone) angelo Cavallaro e Antonio londino una super serata spettacolare facebook