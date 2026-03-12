Storie di vita e solitudine | al Piccolo Teatro del Giullare arriva Amara Terra

Sabato 14 marzo al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno si terrà la rappresentazione di

Appuntamento con "Amara Terra", lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 14 marzo al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno. L'opera costituisce il quarto incontro della sesta edizione della rassegna NEO. Lo spettacolo è portato in scena dalla Compagnia Teatrale I Cani Sciolti di Roma, con testo e regia di Luca Pastore e musiche di Mattia Yuri Messina. Sul palco reciteranno Miriam Messina, Martina Caronna, Ludovica Avetrana e Claudio Filardi. La drammaturgia si sviluppa attraverso un coro di voci che raccontano storie di solitudine e vicende di vita quotidiana.

