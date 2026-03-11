Viaggio tra racconti e musiche del Mediterraneo con Storie da AMare

La Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli organizza uno spettacolo chiamato “Storie da (A)Mare” che si terrà domenica 15 marzo alle ore 17 al Circolo Arci Polare Artico. L’evento propone un viaggio tra racconti, musica e memorie condivise del Mediterraneo, offrendo un’esperienza emotiva e coinvolgente. L’ingresso è a offerta libera.

Un viaggio emotivo nel Mediterraneo fatto di racconti, musica e memorie condivise. È la proposta della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, che domenica 15 marzo alle ore 17 porta al Circolo Arci Polare Artico lo spettacolo “Storie da (A)Mare”, con ingresso a offerta libera. Sul palco quattro “marinai” della narrazione e della musica accompagneranno il pubblico in una navigazione tra storie e suoni del grande mare che unisce popoli e culture. I storyteller Stefania Ganzini e Flavio Milandri (NarrAzioni) saranno affiancati dai musicisti Marie Rascoussier e Fabio Briganti del Duo Auzir, per uno spettacolo dal vivo senza amplificazione, costruito tra cunti, canti e suggestioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

