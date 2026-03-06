Stop ai bandi per le imprese le Camere di commercio incalzano la Regione | Trovare altre risorse

Le Camere di commercio hanno chiesto alla Regione di trovare altre risorse dopo la sospensione di cinque bandi destinati alle imprese. La decisione regionale ha suscitato preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sul Pil pugliese e sulla capacità delle aziende di accedere ai finanziamenti. La questione ha aperto un dibattito pubblico sulla disponibilità di fondi per il settore imprenditoriale locale.

Lo stop della Regione a cinque bandi a sostegno delle imprese apre il campo al dibattito. Tra preoccupazioni su eventuali ricadute negative sul Pil pugliese e il timore che le aziende non riescano ad affrontare gli investimenti già programmati, sono numerose le riflessioni che si succedono dopo il blocco di Contratti di programma, Programmi integrati di agevolazione, Mini Pia, Pia Turismo e Mini Pia Turismo. «È di tutta evidenza – sottolinea la presidente della Camera di Commercio di Bari, Lucia Di Bisceglie - che se la Regione Puglia prende una decisione simile, lo faccia perché deve rispondere a criteri oggettivi di bilancio. Al momento,...