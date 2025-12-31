Sanità stop ai medici pensionati in Sicilia la Regione corre ai ripari
La Regione Sicilia si impegna a risolvere il problema dei medici pensionati, adottando misure per ridurre la carenza di personale sanitario. In un contesto in cui altre aree dello Stretto affrontano sfide analoghe, l’obiettivo è garantire la continuità assistenziale, evitando che la mancanza di medici aggravata dai pensionamenti comprometta i servizi essenziali, in particolare nei Pronto soccorso e nelle strutture sanitarie pubbliche.
La Regione sta già cercando di correre ai ripari, dando lo stesso input a tutti i territori oltre lo Stretto che si ritrovano nella medesima situazione, ma se il tentativo risulterà vano, l’I sola rischia di allargare di almeno 1500 unità la carenza di camici bianchi tra Asp e nosocomi, di cui ben 500 nei Pronto soccorso. Il nodo è quello dei contratti dei medici in pensione, che da tempo, attraverso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Mancano medici di famiglia, l'Asl Bari corre ai ripari: assegnati 52 nuovi incarichi
Leggi anche: Quei fondi del Pnrr non spesi in Sicilia, Schifani corre ai ripari: «Rimossi i dirigenti inattivi»
Sanità, stop ai medici pensionati, in Sicilia la Regione corre ai ripari - Alcuni presidi hanno già chiesto di ricorrere ai cosiddetti «gettonisti» ... gazzettadelsud.it
Milleproroghe. Stop ai medici in pensione a 72 anni, vaccino anti-pneumococco in farmacia e allentamento incompatibilità - Nella notte arrivata una prima scrematura sulle moltissime proposte di modifica presentate dalla maggioranza. quotidianosanita.it
Medici pensionati per supplire a carenza. Barbiero (Spi Cgil Treviso): “Difficile, per i ‘Quota 100’ tetto di lavoro autonomo a 5mila euro” - Per Barbiero “aprire le porte al pensionamento dei medici senza aver programmato il ricambio e le professionalità necessarie, con il paradosso di richiamare medici in pensione con più di 70 anni, ... quotidianosanita.it
Stop al commissariamento automatico delle aziende sanitarie dell’isola - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.