Stop a botti e fuochi d’artificio per Capodanno | multe fino a 500 euro

A Caserta, il Comune ha vietato l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio durante Capodanno, con multe fino a 500 euro. L’ordinanza, valida il 31 dicembre e il 1° gennaio, mira a garantire sicurezza e tranquillità pubblica. È importante rispettare questa disposizione per evitare sanzioni e contribuire a un festeggiamento responsabile.

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha emanato l’ordinanza numero 44 del 30 dicembre 2025, stabilendo il divieto assoluto di accensione ed esplosione di artifici pirotecnici di qualsiasi genere, compresi petardi, botti, razzi e fuochi d’artificio, per i giorni 31 dicembre 2025 e 1. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stop a botti e fuochi d’artificio per Capodanno: multe fino a 500 euro Leggi anche: Il sindaco vieta botti e fuochi d'artificio a Capodanno: multe fino a 500 euro Leggi anche: Capodanno, vietato l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio a Desio: multe fino a 500 euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno a Catania | stop a botti e fuochi d’artificio; Botti e fuochi d’artificio | le regole per festeggiare Capodano in sicurezza; Capri vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio; Fuochi d’artificio vietati fino al 7 gennaio prossimo a Roccadaspide. Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi - A poche ore dalla fine del 2025 e dall’inizio del 2026, è quasi tutto pronto per i festeggiamenti. tg24.sky.it

Capodanno in sicurezza: stop ai botti illegali, tutelare persone e animali - Sensibilizzare soprattutto i più giovani sui rischi legati ai fuochi d’artificio illegali e promuovere un Capodanno sicuro e rispettoso: è questo ... redacon.it

Stop ai botti e ai fuochi di Capodanno: in nome della pace e della transizione ecologica - Ha ancora senso festeggiare le ricorrenze facendo esplodere fuochi d'artificio, quando nel mondo risuonano le bombe che uccidono e devastano? settenews.it

STOP AI BOTTI A PIANORO - facebook.com facebook

A Sorso e Sennori stop ai botti e ai fuochi d’artificio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.