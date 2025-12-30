Stop a botti e fuochi d’artificio per Capodanno | multe fino a 500 euro

A Caserta, il Comune ha vietato l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio durante Capodanno, con multe fino a 500 euro. L’ordinanza, valida il 31 dicembre e il 1° gennaio, mira a garantire sicurezza e tranquillità pubblica. È importante rispettare questa disposizione per evitare sanzioni e contribuire a un festeggiamento responsabile.

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha emanato l’ordinanza numero 44 del 30 dicembre 2025, stabilendo il divieto assoluto di accensione ed esplosione di artifici pirotecnici di qualsiasi genere, compresi petardi, botti, razzi e fuochi d’artificio, per i giorni 31 dicembre 2025 e 1. 🔗 Leggi su Casertanews.it

