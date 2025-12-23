Anief firma il contratto scuola 2022-2024 | aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordi
Il sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN, con aumenti salariali di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA, comprensivi di arretrati fino a 1.948 euro lordo. La firma, avvenuta il 23 dicembre, rappresenta un passo importante per il settore, garantendo risorse aggiuntive per il personale della scuola e del comparto.
Il sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN il 23 dicembre. Il segretario generale Stefano Cavallini ha dichiarato: "Finalmente liberiamo le risorse per gli aumenti del personale della scuola e di tutto il personale del comparto". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
