Anief firma il contratto scuola 2022-2024 | aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordi

Il sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN, con aumenti salariali di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA, comprensivi di arretrati fino a 1.948 euro lordo. La firma, avvenuta il 23 dicembre, rappresenta un passo importante per il settore, garantendo risorse aggiuntive per il personale della scuola e del comparto.

Scuola, via libera definitivo della Corte dei Conti: domani la firma per sbloccare 150 euro di aumento ai docenti e 110 agli ATA. Il comunicato Anief - 24 che sblocca aumenti medi di 150 euro per i docenti e 110 per gli ATA più gli arretrati. orizzontescuola.it

Contratto scuola 2022-24, dopo l’ok del governo, arriva quello della Corte dei Conti. Firma definitiva a breve - Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno certificato positivamente, nell'adunanza del 22 dicembre, l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzi ... orizzontescuola.it

Domani la firma definitiva del CCNL. A gennaio gli arretrati. Adip Anief - facebook.com facebook

Gli amministrativi della scuola che hanno assunto incarichi di reggenza come Dsga tra il 2021 e il 2024 riceveranno i relativi compensi, a seguito della firma del CCNL, entro la prossima settimana, ricorda l'ANIEF in un comunicato. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.