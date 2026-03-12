Il 12 marzo 2026, Stellantis presenta il motore Hurricane, un'unità che sviluppa 325 cavalli. La nuova tecnologia viene annunciata come una sfida all'elettrico nel settore automotive italiano. L'introduzione di questo motore rappresenta un passo importante per l'azienda, che intende rafforzare la propria presenza nel mercato con un prodotto ad alte prestazioni.

Il 12 marzo 2026, il settore automotive italiano riceve una boccata di ossigeno inaspettata con l’arrivo del motore Hurricane di Stellantis. Questo nuovo propulsore a quattro cilindri da 2 litri e 325 CV non è solo un aggiornamento tecnico, ma un segnale chiaro che la combustione interna ha ancora margini di evoluzione. La tecnologia, già visibile sui modelli Jeep, promette di ridefinire i consumi mantenendo prestazioni elevate, sfidando la narrazione dominante sull’elettrificazione totale. Sotto il cofano della Grand Cherokee, questo motore dimostra che potenza ed efficienza possono coesistere, registrando consumi autostradali intorno agli 8,7 litri ogni cento chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis: il motore Hurricane sfida l’elettrico con 325 CV

Articoli correlati

Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range...

Leggi anche: Volkswagen Golf Gti, 325 Cv: prova in strada della Edition 50

Contenuti utili per approfondire Stellantis il motore Hurricane sfida...

Temi più discussi: Il nuovo 4 cilindri Stellantis è da fuori di testa; Come Stellantis ha risolto i problemi di qualità; Stellantis assume 2.000 ingegneri per auto sempre più affidabili.

Stellantis, il motore Hurricane 4 potrebbe avere un ruolo importante anche per l’EuropaQuando si parla di motori Stellantis, oggi il tema è inevitabilmente sensibile. Negli ultimi anni il gruppo ha dovuto convivere con le polemiche e i dubbi legati al PureTech 1.2, un motore che ha ... clubalfa.it

Altro che PureTech, Stellantis ha sviluppato un 4 cilindri da sognoParlare di motori in casa Stellantis è sempre parecchio difficile, visti i problemi dei PureTech 1.2 saltati fuori negli ultimi anni. Il gruppo, tuttavia, ha sviluppato un 4 cilindri che potrebbe ... auto.everyeye.it

Altro disastro per Stellantis: richiama oltre 320.000 Jeep. Il motivo Autore: Tommaso Bortoletto Responsabile editoriale e coordinamento: Mattia Mancuso A cura di: Mattia Alberti Vuoi OTTENERE GRATIS il nostro e-book su come si analizza un'azienda S facebook

Stellantis, a Filosa 5,4 milioni nel 2025, a Elkann 2,45 milioni. All'ex amministratore delegato Tavares sono stati già pagati 11,9 milioni #ANSA x.com