Volkswagen Golf Gti 325 Cv | prova in strada della Edition 50

La Volkswagen Golf Gti Edition 50 ha fatto il suo debutto su strada e in pista. Con 325 cavalli, promette prestazioni elevate e una guida coinvolgente. La vettura è stata messa a punto per essere sia potente che facile da guidare, in occasione dei 50 anni del modello. I tester hanno già provato la sportiva, trovandola pronta a sfidare anche le curve più impegnative.

Semplicemente, la Golf Gti più potente e veloce mai costruita. Si presenta così la nuova Volkswagen Golf Gti Edition 50, versione speciale che celebra il mezzo secolo di storia delle iconiche tre lettere in grado di far innamorare oltre 2,5 milioni di possessori nel corso di questi anni e attraverso otto generazioni. Basata sul restyling dell'ottava ed ultima serie, la Volkswagen Golf Gti Edition 50 è accreditata di ben 325 Cv di potenza, 25 in più della Clubsport e 60 in più della Gti attualmente in produzione. Tutti, rigorosamente, scaricati a terra sull'asse anteriore, lasciando alla R il compito della proposta a trazione integrale da 333 Cv.

