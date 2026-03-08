Atletica Emmanouil Karalis e Molly Caudery vincono nel salto con l’asta a Rouen

Al Perche Elite Tour di Rouen, in Francia, si sono disputate le gare di salto con l’asta senza atleti italiani in pedana. La britannica Molly Caudery ha vinto con un salto di 4 metri, mentre l’atleta greco Emmanouil Karalis si è imposto nella categoria maschile. Entrambi i successi sono stati ottenuti nel corso della serata dedicata a questa disciplina.

Al Perche Elite Tour di Rouen (Francia) di atletica leggera si sono disputate questa sera le gare di salto con l’asta, prive di azzurri in pedana, che hanno visto i successi della britannica Molly Caudery con 4.70 e del greco Emmanouil Karalis con 6.06. Nella gara femminile due atlete superano i 4.70 metri al primo tentativo: la britannica Molly Caudery vince davanti alla slovena Tina Sutej per il minor numero complessivo di errori alle misure precedenti. Gradino più basso del podio per l’elvetica Angelica Moser, terza con 4.62 al primo tentativo. Nella competizione maschile in due valicano la barriera dei 6.06 metri: il greco Emmanouil Karalis ci riesce al primo tentativo e vince davanti al norvegese Sondre Guttormsen, che la supera alla terza occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Emmanouil Karalis e Molly Caudery vincono nel salto con l’asta a Rouen Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre, supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis!Emmanouil Karalis ha firmato la prestazione a effetto della giornata dedicata ai vari Campionati Nazionali Indoor di atletica in giro per il mondo,... Leggi anche: LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso vince con il primato italiano! Iachipino in testa nel salto in lungo Altri aggiornamenti su Emmanouil Karalis. Temi più discussi: Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre, supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis!; A Padova torna la Pole Vault Convention; Francesco Fortunato si sfoga: Meritavo il record del mondo, che beffa la mancata omologazione. E ora la mezza…; Kaalund terzo di sempre sui 200 metri con 2006 a Indianapolis. Atletica, Emmanouil Karalis e Molly Caudery vincono nel salto con l’asta a RouenAl Perche Elite Tour di Rouen (Francia) di atletica leggera si sono disputate questa sera le gare di salto con l'asta, prive di azzurri in pedana, che ... oasport.it Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre, supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis!Emmanouil Karalis ha firmato la prestazione a effetto della giornata dedicata ai vari Campionati Nazionali Indoor di atletica in giro per il mondo, ... oasport.it Un super Emmanouil Karalis brilla ai Campionati Indoor del proprio paese firmando una misura importantissima. Il greco, argento mondiale, sigla un 6.17 che supera il 6.16 di Bubka e il 6.17 di Renaud Lavillenie. Sulle ali dell'entusiasmo ha provato la misura - facebook.com facebook Emmanouil Karalis pesca la misura vertiginosa! Secondo di sempre, supera Bubka e attacca il record mondiale di Duplantis! - x.com