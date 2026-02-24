Unità di rete ora protestano anche i lavoratori | Meno corse e autisti in ferie d' ufficio

La riduzione delle corse e le ferie forzate degli autisti hanno causato malcontento tra i lavoratori delle aziende di trasporto nel Lazio. I dipendenti manifestano il loro disagio, lamentando turni più lunghi e una diminuzione delle opportunità di lavoro. La situazione mette sotto pressione l’intera rete di trasporto regionale, già colpita da recenti tagli. Le proteste dei lavoratori si fanno sempre più insistenti, segno di un problema che richiede attenzione.

Dopo le proteste degli utenti, ora anche i sindacati denunciano delle criticità causate dal nuovo modello di gestione dei trasporti Non ci sono solo gli utenti. Anche i lavoratori sembrano non apprezzare il nuovo assetto dei trasporti nel Lazio. Così, a poco più di un mese dall’avvio delle prime unità di rete, i sindacati Usb e Orsa Tpl hanno denunciato problemi per gli autisti dopo la riorganizzazione di corse e orari. Da gennaio 2026 sono state attivate due delle undici unità di rete previste nel Lazio. La regione, infatti, è stata suddivisa in diversi ambiti territoriali all’interno dei quali verrà gestita la rete dai trasporti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Corse dei bus che saltano, Arriva Udine promette: "Più autisti e meno disagi"A causa della mancanza di autisti, le corse dei bus saltano frequentemente a Udine, creando disagi tra i pendolari.

Ferrovie sud est, pullman: oggi molte corse soppresse o effettuate con noleggio con conducente ELENCO Assenza in massa di autisti, l'assessore regionale convoca l'azienda: "le proteste non possono colpire pendolari, studenti e lavoratori"Da lunedì, le Ferrovie Sud Est e i pullman registrano numerose corse cancellate o affidate ai noleggi con conducente a causa della mancanza di autisti.

