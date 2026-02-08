Stand up comedy | al Castello di Galliate arriva Salvo di Paola

Questa settimana, il Castello di Galliate ospita un nuovo appuntamento di stand up comedy. Giovedì 12 febbraio, arriva Salvo di Paola, pronto a far ridere il pubblico con le sue battute. L’evento attira appassionati di comicità da tutta la zona, curiosi di scoprire il nuovo talento che si esibirà nel suggestivo scenario del castello.

Proseguono gli appuntamenti di stand up comedy al Castello di Galliate: giovedì 12 febbraio arriva Salvo di Paola. L'appuntamento è alle 21 nel salone neogotico, dove di Paola porta in scena il suo spettacolo "Conigli". Salvo Di Paola, classe '95, palermitano, ha lavorato come macchinista, operatore, aiuto regia, art director e altre parole altisonanti nell'ambito audiovisivo. Co-fondatore dello studio di animazione Basaricò e vincitore in veste di copywriter dell'importante premio "Giovani Leoni" 2023, dal 2021 racconta le sue storie divertenti in giro per l'Italia conquistando in pochissimo tempo un vasto pubblico online pronto a seguirlo anche dal vivo.

Domenica 31 maggio, al Castello di Galliate, arriva la stand-up comedy di Yoko Yamada.

Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate si terrà un evento di stand up comedy organizzato dal Big Lebowski Culture Club.

Stand Up MaM. Ridere al Museo: jazz, comicità e sapori in scena a MonteriggioniMusica, risate e buon cibo si incontrano sabato 7 febbraio ad Abbadia Isola con Stand Up MaM. Ridere al Museo, appuntamento inserito nel cartellone delle serate Incroci promosse dal Comune di Monter ... radiosienatv.it

Tra stand up comedy e prosa: c’è Arnera con Intanto ti calmiUno spettacolo originale che mescola i toni della stand up comedy a quelli della prosa, con interventi musicali dal ... ilrestodelcarlino.it

