Stadio Roma | ok a Pfte per interesse pubblico in commissioni Patrimonio e Lavori pubblici

Le commissioni Patrimonio e Lavori pubblici del Comune di Roma si sono riunite questa mattina in seduta congiunta. Durante l'incontro hanno approvato a maggioranza il Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) relativo allo Stadio Roma, esprimendo così un parere favorevole all'interesse pubblico del progetto.

Stadio Roma. Veloccia: bene stretta su tempi consiliari, tenere progetto in Euro 2032 Le commissioni capitoline approvano il progetto per il nuovo stadio della As Roma a Pietralata, ora si attende il secondo via libera. Questa mattina, le commissioni capitoline Patrimonio e Lavori pubblici si sono riunite in seduta congiunta, esprimendo un parere favorevole a maggioranza riguardo al Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte). Questo passaggio è fondamentale per il rinnovo dell’interesse pubblico relativo al progetto di costruzione di uno stadio per la As Roma, situato a Pietralata, nell’area dell’ex Sdo. La proposta, già approvata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Stadio Roma: ok a Pfte per interesse pubblico in commissioni Patrimonio e Lavori pubblici Stadio Roma: entro un mese conferma interesse pubblico in Campidoglio, poi conferenza serviziIl progetto dello stadio della As Roma a Pietralata avanza verso l'approvazione con tempistiche ambiziose. Stadio della Roma a Pietralata, la Giunta è pronta a confermare il pubblico interessePer arrivare a candidare lo stadio agli Europei è necessario avviare i lavori entro il 2027. Goodbye San Siro: Inside Milan & Inter’s €1.2 Billion Stadium Plan Aggiornamenti e notizie su Stadio Roma. Temi più discussi: Nuovo stadio della Roma, via libera della Giunta: un progetto da un miliardo e mezzo; Stadio della Roma, la giunta Gualtieri dà il via libera al progetto definitivo. Così si trasforma Pietralata; Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ok dalla Giunta; AS Roma, ok al progetto stadio: i dettagli dell'operazione immobiliare da 1 miliardo di euro. Stadio della Roma a Pietralata, primo via libera dalle commissioniPassa il testo sulla nuova delibera per l’impianto giallorosso. Il provvedimento ora atteso in Aula Giulio Cesare la prossima settimana ... rainews.it Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin pagheranno 66 mila euro l’anno di canone. Il comune: Non c'è nessuno scontoIl Campidoglio ha chiarito come nasce la somma che la società di Trigoria dovrà versare se il progetto dello stadio dovesse andare in porto ... romatoday.it Gli ultimi aggiornamenti sullo Stadio della Roma - facebook.com facebook Stadio della #Roma a Pietralata, convocata il 5 marzo la Commissione Patrimonio. Possibile seduta congiunta con Lavori Pubblici x.com