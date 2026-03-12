Il Comune di Firenze e i rappresentanti della società sportiva hanno raggiunto un accordo per completare i lavori allo stadio Franchi, con una disponibilità di 85 milioni di euro da parte della squadra. È stato anche approvato un parere legale riguardante la concessione dell’impianto. Il ministro dello Sport ha espresso il suo supporto in un evento pubblico presso Palazzo Vecchio.

Firenze, 12 marzo 2026 – La benedizione del ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Palazzo Vecchio sul Franchi è arrivata ieri, a margine del festival Didacta. “Sullo stadio penso che l’amministrazione stia lavorando bene. Il sindaco ha le idee chiare, il cantiere va avanti e mi auguro che lo faccia anche più velocemente”. Un buffetto che rincuora il Comune e che arriva dopo la notizia, anticipata da Corriere Fiorentino e La Repubblica, di un’intesa all’orizzonte tra Fiorentina e Comune per il 2° lotto del Franchi. Il nodo: la Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto 85 milioni di euro, i 55 mancanti per il progetto più altri 30 destinati agli arredi (skybox e hospitality) e a rendere il Franchi moderno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Franchi, patto per finire i lavori. Viola pronti con 85 milioni, parere legale su concessione. E Abodi ‘benedice’ il Comune

