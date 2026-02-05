Stadio della Roma sì della giunta Gualtieri entro 15 giorni Ecco la roadmap

La giunta Gualtieri ha dato il via libera allo stadio della Roma. La decisione è arrivata dopo mezz'ora di riunione in Campidoglio, in cui sindaco e consiglieri hanno concordato di portare in giunta la nuova delibera entro circa due settimane. Ora si aspetta solo l’approvazione definitiva, che dovrebbe arrivare entro metà mese.

Mezz'ora, minuto più, minuto meno. Tanto è durata in Campidoglio la riunione di maggioranza sullo stadio della Roma, un confronto in cui fare il punto tra giunta e consiglieri sull'iter che dovrebbe portare - stando alla road map illustrata dal sindaco Roberto Gualtieri - a portare in giunta la nuova delibera sullo stadio entro 10-15 giorni. Il contenuto dovrebbe essere semplice e chiaro: conferire al sindaco il mandato dell'Assemblea capitolina a rappresentare Roma Capitale nella conferenza dei servizi decisoria sul progetto depositato dalla Roma, procedura che potrebbe iniziare a marzo e che dovrebbe essere guidata dalla Regione (salvo commissariamento in ottica Euro 2032, per cui si attende la nomina dell'ingegner Massimo Sessa da parte dell'Esecutivo).

