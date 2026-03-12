Stabilizzazione trattoristi Esa Scotti Fai Cisl Sicilia | Risultato frutto di una lunga battaglia sindacale

La stabilizzazione dei 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo è stata annunciata da Esa e Scotti della Fai Cisl Sicilia. La decisione arriva al termine di una lunga attività sindacale che ha coinvolto diversi anni di negoziati. I lavoratori, impegnati in servizi fondamentali per il territorio, vedono ora riconosciuto il loro ruolo attraverso questa misura.

“La stabilizzazione dei 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo rappresenta un traguardo importante, raggiunto dopo una lunga battaglia sindacale portata avanti negli anni per restituire dignità e prospettive a lavoratori che hanno garantito servizi essenziali al territorio pur vivendo per oltre trent’anni in una condizione di precarietà”. Lo afferma il segretario generale della Fai Cisl Sicilia, Adolfo Scotti, commentando l’accordo firmato all’assessorato regionale all’Agricoltura. “Abbiamo sostenuto con determinazione - prosegue Scotti - la necessità di stabilizzare questi lavoratori, riconoscendo il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori della meccanizzazione dell’Esa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Trattoristi Esa, stabilizzazione per 259 lavoratori: firmato l’accordo per il tempo indeterminatoDopo oltre trent’anni di precariato arriva la firma all’assessorato regionale dell’Agricoltura con i sindacati. Leggi anche: Agricoltura, dopo trent'anni di precariato arriva la stabilizzazione di 259 trattoristi Esa: "Impegno mantenuto" Tutti gli aggiornamenti su Fai Cisl Sicilia Agricoltura, stabilizzazione per 259 trattoristi dell’EsaPALERMO – Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell’Ente sviluppo agricolo (Esa). L’accordo è stato firmato nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura con le organizzazioni sindac ... livesicilia.it Agricoltura, dopo 30 anni di precariato arriva l’accordo: stabilizzati 259 trattoristi EsaSi chiude una lunga stagione di precarietà per centinaia di lavoratori della meccanizzazione agricola in Sicilia. Nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura è stato firmato l’accordo che p ... blogsicilia.it