Nella mattinata di giovedì 12 marzo, sulla strada statale 80, variante di Teramo lotto zero, si è verificato un incidente frontale che ha causato un morto e un ferito grave. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi e i rilievi. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

La strada statale 80, variante di Teramo lotto zero, è diventata teatro di un dramma irreversibile nella mattinata di giovedì 12 marzo. Alle ore 13:15, uno scontro frontale tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta ha causato la morte immediata del conducente della seconda vettura, un uomo di 38 anni. L'urto ha generato un'area di distruzione dove le lamiere si sono contorte in modo tale da richiedere l'intervento immediato dei soccorritori. Mentre il giovane alla guida della Fiesta, ventenne, è stato estratto con difficoltà e trasferito all'ospedale Mazzini di Teramo, la scena era dominata dalla presenza massiccia delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

© Ameve.eu - SS80: scontro frontale, un morto e un ferito grave

