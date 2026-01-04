Scontro frontale sul litorale romano tre morti e un ferito grave

Nella serata di ieri, sul litorale romano, si è verificato un grave incidente stradale con un frontale tra due veicoli. L’incidente ha causato tre decessi e un ferito in modo grave. Le autorità sono intervenute immediatamente per i soccorsi e le verifiche del caso. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Tre morti e un ferito grave in un incidente frontale che si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 in via Laurentina, all'altezza di via Colli Marini, a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da quanto ricostruito, un'auto, una Nissan Juke, avrebbe perso il controllo in curva.

Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie - Terribile incidente ad Ardea: due automobili si sono scontrate. fanpage.it

Terribile frontale tra due auto e bilancio drammatico: tre morti e un ferito grave in un incidente avvenuto a Roma - E’ il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. msn.com

Tre morti in un incidente: il sorpasso azzardato e lo scontro frontale - facebook.com facebook

