Un grave incidente si è verificato ieri sera a Roma, lungo via Laurentina all’altezza di via dei Colli Marini, nel territorio di Ardea. L’impatto frontale tra due veicoli ha causato la morte di tre persone e il ferimento grave di un altro. La scena è stata prontamente soccorsa dalle autorità, che hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dell’incidente.

Gravissimo incidente ieri sera verso le 21.30 a Roma, in via Laurentina all’altezza di via dei Colli Marini, nel territorio di Ardea. Due auto, una Nissan Juke e un’Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate frontalmente. Per motivi da chiarire, l’uomo alla guida della Nissan – un romano di 37 anni – ha perso il controllo della vettura e ha invaso la carreggiata opposta andando a impattare con l’altra auto. Nel secondo veicolo vi erano un uomo di 70 anni, la moglie di 63 e il figlio di 32. Nell’impatto hanno perso la vita in tre: i due coniugi e il conducente dell’altra auto. A perdere la vita i due coniugi Giovanni Rossi, di 70 anni, e Rita Di Napoli, di 63. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, scontro frontale tra due auto: tre morti e un ferito grave

