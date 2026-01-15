Ulss 6 proclamato lo stato di agitazione I sindacati | Disattesi gli accordi
L’Ulss 6 ha proclamato lo stato di agitazione, a seguito di un’assemblea sindacale che si è svolta giovedì 15 gennaio. I sindacati hanno dichiarato che gli accordi presi sono stati disattesi, portando alla decisione unanime di manifestare la propria preoccupazione e disagio. La situazione evidenzia una crescente insoddisfazione tra il personale, in attesa di risposte concrete da parte delle istituzioni.
Era nell'aria, ma stamane, giovedì 15 gennaio, al termine di un'affollata assemblea sindacale, le lavoratrici e i lavoratori hanno deliberato all'unanimità la proclamazione dello stato di agitazione. Una decisione che non stupisce. Al centro della vertenza, il mancato riconoscimento degli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
