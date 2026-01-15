Ulss 6 proclamato lo stato di agitazione I sindacati | Disattesi gli accordi

L’Ulss 6 ha proclamato lo stato di agitazione, a seguito di un’assemblea sindacale che si è svolta giovedì 15 gennaio. I sindacati hanno dichiarato che gli accordi presi sono stati disattesi, portando alla decisione unanime di manifestare la propria preoccupazione e disagio. La situazione evidenzia una crescente insoddisfazione tra il personale, in attesa di risposte concrete da parte delle istituzioni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.