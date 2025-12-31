Castelfranco di Sotto premia i commercianti storici del centro

Castelfranco di Sotto rende omaggio ai commercianti storici del centro, riconoscendo il valore della loro presenza e dedizione nel tempo. Questo premio vuole celebrare l’impegno di coloro che, con professionalità e passione, hanno contribuito a mantenere viva la tradizione commerciale della comunità castelfranchese, rafforzando il senso di appartenenza e continuità nel tessuto urbano locale.

Un riconoscimento per i tanti anni passati dietro un banco di negozio, al servizio della comunità castelfranchese. L'amministrazione comunale guidata da Fabio Mini ha voluto omaggiare quattro commercianti storici del centro cittadino o che, comunque, per lunghi anni hanno avuto un esercizio nel. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Castelfranco di Sotto premia i commercianti storici del centro Leggi anche: I commercianti di Castelfranco di Sotto donano 60 alberi di Natale alle scuole e alle famiglie fragili Leggi anche: Il Comune di Garbagnate ha premiato i commercianti storici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castelfranco di Sotto premia i commercianti storici del centro; Castelfranco di Sotto, quando i negozi fanno la storia del paese: ecco i commercianti simbolo del centro. Castelfranco di Sotto premia i commercianti storici del centro - Un riconoscimento, per i tanti anni passati dietro un banco di negozio, al servizio della comunità castelfranchese. gonews.it

A Castelfranco di Sotto aprono due nuovi negozi nel centro storico: l'assessore Calò fa visita ai due esercenti - Un segnale importante per il centro storico di Castelfranco di Sotto. gonews.it

Bici e monopattini, scatta il divieto sotto i portici. Esultano i commercianti: «Correvano troppo. Ora ci vorrebbero anche i tornelli» - «Da circa un anno spiega l'assessore ai lavori pubblici Mary Pavin stiamo lavorando per il decoro urbano dei portici. ilgazzettino.it

Natale sotto le Mura a Castelfranco Veneto All'imbrunire Castelfranco Veneto si trasforma in un incanto natalizio, con le sue storiche mura che fanno da cornice a un’atmosfera unica! Le luci, i mercatini e il profumo di bevande e piatti deliziosi, tras - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.