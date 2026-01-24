Parco avventura urbano a Palermo | Vi porto nel safari cittadino tra buche e crateri

Il parco avventura urbano di Palermo, situato in via Uditore, offre un’esperienza originale nel contesto cittadino. Realizzato dall’Amministrazione comunale, si estende lungo diverse strade della città, creando un percorso tra buche e crateri che consente di esplorare il territorio in modo diverso. Un’opportunità per cittadini e visitatori di scoprire Palermo attraverso un percorso tra natura e urbanistica, in un ambiente all’aperto e accessibile.

"Parco avventura" a cielo aperto che l'Amministrazione comunale ha deciso di allestire in via Uditore, estendendolo con encomiabile coerenza a quasi tutta la rete stradale cittadina.?È ormai evidente che le buche non sono più semplici mancanze di manutenzione, ma vere e proprie installazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

