Parco avventura urbano a Palermo | Vi porto nel safari cittadino tra buche e crateri
Il parco avventura urbano di Palermo, situato in via Uditore, offre un’esperienza originale nel contesto cittadino. Realizzato dall’Amministrazione comunale, si estende lungo diverse strade della città, creando un percorso tra buche e crateri che consente di esplorare il territorio in modo diverso. Un’opportunità per cittadini e visitatori di scoprire Palermo attraverso un percorso tra natura e urbanistica, in un ambiente all’aperto e accessibile.
"Parco avventura" a cielo aperto che l'Amministrazione comunale ha deciso di allestire in via Uditore, estendendolo con encomiabile coerenza a quasi tutta la rete stradale cittadina.?È ormai evidente che le buche non sono più semplici mancanze di manutenzione, ma vere e proprie installazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Buche come crateri. Così cresce il pericolo per auto e scooter. Critica la MontefeltroLe buche sulle strade di Pesaro stanno diventando un pericolo crescente per auto e scooter.
Leggi anche: "Chieti, capitale dello sport e dei crateri, fra strade colabrodo e marciapiedi pericolosi": lo sfogo di un cittadino
Argomenti discussi: Lavoro a Genova, il Parco Avventura Righi assume: figure ricercate e come candidarsi.
Parco avventura urbano a Palermo: Vi porto nel safari cittadino tra buche e crateriParco avventura a cielo aperto che l'Amministrazione comunale ha deciso di allestire in via Uditore, estendendolo con encomiabile coerenza a quasi tutta la rete stradale cittadina. ?È ormai evidente ... palermotoday.it
Brividi sospesi anche a 30 metri d'altezza: i migliori parchi avventura in ItaliaNon temete il pericolo e amate rimanere sospesi in aria? I parchi avventura vi regalano questa possibilità e in Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta! Immergersi nella natura, provare esperienze ... esquire.com
Il **Parco Avventura Genova-Righi cerca nuove figure**. ''Se ami lavorare all’aria aperta, a contatto con le persone e in un ambiente dinamico, potresti essere la persona giusta per noi!'' si legge sull'annuncio. In particolare, si cercano: **educatori e animatori** - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.