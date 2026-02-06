Buche come crateri chiuso viale Gorizia

La pioggia ha peggiorato le condizioni di alcune strade di Trieste. Appena il sole è spuntato, si sono viste molte buche profonde come crateri sul viale Gorizia. La strada è troppo danneggiata e i lavori di riparazione sono ancora lontani. Per ora, chi passa da lì deve fare attenzione e sperare in interventi rapidi.

La pioggia ha peggiorato una situazione già difficile. Appena spuntato il sole, il manto stradale è apparso in pessime condizioni in diversi punti della città con buche come crateri. Gli operai sono intervenuti in viale Gorizia (nella foto), chiuso al traffico sino al primo pomeriggio. "L'intervento rappresenta una prima manutenzione, propedeutica a lavori più completi – fa sapere il Comune – rimandati ad aprile, compatibilmente con il meteo". L'Amministrazione ha stanziato mezzo milione per rifare l'asfaltatura. Oltre a viale Gorizia, buche profonde sono state segnalate anche in via Ferrata tra la facoltà di Ingegneria, la Maugeri e il Mondino; in viale Campari; viale Lodi e via San Giovannino.

