Splendida cornice stasera su Rai 3 | Marco D' Amore e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

Stasera su Rai 3 alle 21.20, torna il programma condotto da Geppi Cucciari, con ospiti come Marco D'Amore e altri protagonisti del panorama italiano. La serata offrirà interventi dal vivo e momenti di interazione con il pubblico, in una cornice che unisce semplicità e attenzione ai contenuti. Un appuntamento da non perdere per chi desidera seguire un format riconosciuto come uno dei migliori del 2025.

Ospiti d'eccezione, performance live e pubblico protagonista: stasera alle 21.20 riparte il programma premiato dalla critica come uno dei migliori format del 2025. C'è grande attesa per il ritorno in prima serata di uno dei programmi più amati della scorsa stagione. Stasera, giovedì 15 gennaio, Geppi Cucciari riaccende i riflettori su Rai 3 con la nuova edizione di Splendida Cornice. Un mix di cultura, ironia e grandi ospiti internazionali. Vediamo le anticipazioni e gli ospito della prima puntata del 2026: ironia, intelligenza e un pizzico di follia ci aspetta stasera, subito dopo Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Splendida cornice stasera su Rai 3: Marco D'Amore e gli altri ospiti di Geppi Cucciari Leggi anche: Splendida Cornice: Sigfrido Ranucci e Michela Giraud tra gli ospiti di Geppi Cucciari, stasera su Rai 3 Leggi anche: Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3: stasera ospiti Panatta e Bertolucci Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Splendida Cornice: anticipazioni e ospiti puntata di stasera 15 gennaio! - Torna su Rai 3 'Splendida Cornice' con Geppi Cucciari, tanti ospiti, musica, performance dal vivo e spazio al pubblico in studio. serial.everyeye.it

Splendida cornice, da stasera in tv le nuove puntate: anticipazioni e ospiti in scaletta - Geppi Cucciari inaugura il 2026 con, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Marco D'Amore, Anna Ferzetti e Victoria Cabello ... today.it

Su Rai 3 primo appuntamento dell’anno con “Splendida cornice” - Stasera su Rai 3 primo appuntamento 2026 per "Splendida Cornice". corrierenazionale.it

«Splendida Cornice è un programma pensato per raccontare la realtà attraverso la satira, la cultura e l’intrattenimento. » Geppi Cucciari torna questa sera su Rai 3 alle 21. 20 con una nuova puntata di “Splendida Cornice” dopo la pausa delle feste. Il program - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.