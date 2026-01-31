TV Talk | Lino Guanciale Marco D’Amore e Giulia Salemi tra gli ospiti

Oggi, a TV Talk, torna Mia Ceran con un nuovo episodio alle 15 su Rai 3. Tra gli ospiti ci sono Lino Guanciale, Marco D’Amore e Giulia Salemi. La conduttrice intervista gli attori e la influencer, mentre si discutono temi legati alla televisione e al mondo dello spettacolo. La puntata si preannuncia interessante, con commenti e aneddoti sui personaggi del momento.

Mia Ceran torna oggi, sabato 31 gennaio, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma di analisi televisiva, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 31 gennaio 2026. Il nuovo appuntamento si apre con il racconto del suicidio dei genitori dell'uomo che ha ucciso la moglie ad Anguillara Sabazia. A partire dall'indagine per istigazione al suicidio aperta dalla Procura di Civitavecchia, si rifletterà sul peso della gogna mediatica e sulle responsabilità dei social e dei media tradizionali, con la scrittrice Barbara Alberti e i giornalisti Stefano Zurlo e Riccardo Bocca. A seguire, spazio all'attualità internazionale e al racconto delle violenze dell'ICE negli Stati Uniti.

