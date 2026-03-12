Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante donne under 19, disputato oggi. La sciatrice italiana ha chiuso le due manche con ottimi tempi, arrivando dietro all’austriaca Veronika Aigner. Questa è la decima medaglia conquistata dall’Italia in questa competizione.

Due grandi prove, splendide, dietro soltanto all’austriaca Veronika Aigner: la nostra Chiara Mazzel è medaglia d’ argento dopo la doppia prova (prima e seconda manche) dello Slalom gigante donne ipodeventi. La sciatrice di Cavalese ha fatto registrare complessivamente il tempo di 2’21”19. Al terzo posto si è piazzata l’altra austriaca, Elina Stary, a 6’67”. Grazie al secondo posto di oggi, Mazzel conquista complessivamente la quarta medaglia ai Giochi di Milano-Cortina (un oro e tre argenti) con l’Italia che nel medagliere, adesso, conta complessivamente 3 ori, 6 argento e 1 bronzo. La felicità di Chiara. Intervistata dalla Rai al termine della gara, alla domanda sull’aver ottenuto ben quattro podi in quattro gare, Mazzel risponde così. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Splendida Chiara Mazzel: argento nello Slalom gigante, decima medaglia per l’Italia

Articoli correlati

Paralimpiadi Invernali 2026, Chiara Mazzel ancora sul podio: è argento in Slalom GiganteCortina, 12 marzo 2026 – L’Italia fa 10 e lode alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Chiara Mazzel argento, prima medaglia Italia alle Paralimpiadi invernaliL'azzurra chiude seconda nella discesa femminile CORTINA - La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla...

Altri aggiornamenti su Splendida Chiara Mazzel

Temi più discussi: Paralimpiadi, Chiara Mazzel è d’oro: miglior tempo nel SuperG, ecco chi è la sciatrice; Secondo medaglia per Chiara Mazzel che a Cortina d'Ampezzo trionfa nel Super-G; Bertagnolli e Mazzel, pioggia di medaglie: oro e argento nella combinata. E per tutti e due c’è la tripletta; Ancora un oro trentino! Chiara Mazzel trionfa nel Super-G e conquista la seconda medaglia.

Chiara Mazzel cala il poker: argento nello slalom giganteQuattro gare, quattro medaglie per la sciatrice fassana: dopo un oro e due argenti è arrivato un altro secondo posto ... rainews.it

Chiara Mazzel conquista un altro argento: quarta fantastica medaglia nel giganteNuovo podio per l’azzurra nello slalom gigante paralimpico visual impaired. La trentina chiude ancora alle spalle dell’austriaca Veronika Aigner e porta a quattro il bottino personale ai Giochi di Mil ... altoadige.it

Chiara Mazzel ancora sul podio: argento nella combinata, che grinta, che tecnica, che Italia! Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Chiara Mazzel ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella combinata alpina femminile vision impair - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel è campionessa paralimpica di supergigante! Sulle nevi di Cortina d'Ampezzo la nostra portacolori, conquista una splendida medaglia d'oro. Per Chiara si tratta della seconda medaglia a Milano-Corti x.com