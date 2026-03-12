Paralimpiadi Invernali 2026 Chiara Mazzel ancora sul podio | è argento in Slalom Gigante

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Chiara Mazzel si è piazzata seconda nello Slalom Gigante, conquistando una medaglia d’argento. La gara si è svolta questa mattina a Cortina, dove l’atleta italiana ha dimostrato grande abilità sulla neve. Con questa prestazione, l’Italia raggiunge il decimo podio nella manifestazione.

Cortina, 12 marzo 2026 – L'Italia fa 10 e lode alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Chiara Mazzel mette al collo l'argento in Slalom Gigante, nella gara in programma questa mattina. L'Azzurra aggiunge un alloro a cinque cerchi in bacheca, in competizione, essendo andata a podio in tutte le specialità sinora gareggiate già 4 medaglie). Insieme a lei sale sul secondo gradino Fabrizio Casal, sua guida nella categoria visual impaired. L'Azzurra ha tagliato il traguardo con il tempo di 2:21.19, 2:56. L'austriaca Veronica Aigner (guida Eric Digruber) ha vinto il titolo paralimpico con il crono sul 2:18.63. La medaglia di bronzo è andata all'altra austriaca Elina Stary (guida Stefan Winter) con 2:25.