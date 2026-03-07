Chiara Mazzel si è aggiudicata la medaglia d'argento nella discesa femminile alle Paralimpiadi invernali di Cortina. La sciatrice italiana ha concluso la gara in seconda posizione, portando a casa il primo podio per l’Italia in questa edizione dei Giochi. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, segnando un risultato importante per lo sport paralimpico nazionale.

L'azzurra chiude seconda nella discesa femminile CORTINA - La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile vision impaired: argento per Chiara Mazzel (in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini), che ha chiuso a 0"48 dall'austriaca Veronika Aigner (1'22"55). Terza la slovacca Alexandra Rexova, quinta Martina Vozza, a 7"99. "È veramente un grande sogno, sono felice di come è andata oggi, ho dato tutto, insieme a Nicola siamo andati davvero molto bene - esulta l'azzurra - Sapevo di essere competitiva: questa medaglia ha più significato rispetto alla Coppa del Mondo, c'era davvero tanto pubblico a seguirci". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chiara Mazzel argento, prima medaglia Italia alle Paralimpiadi invernali

