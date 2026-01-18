Crystal Palace durissimo sfogo di Glasner | tra la crisi di risultati e le scelte di mercato Ecco cosa sta succedendo

Il Crystal Palace attraversa un momento difficile, con risultati deludenti e decisioni di mercato che alimentano tensioni interne. Oliver Glasner, allenatore della squadra, ha espresso pubblicamente il suo disagio, evidenziando le sfide attuali. La situazione rimane complessa, mentre la dirigenza cerca di gestire le critiche e di trovare soluzioni per rilanciare il club. Ecco un’analisi della situazione attuale e delle prospettive future.

Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte.Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro! Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata.Ultimissime Chiesa Juventus, il ritorno si allontana: in casa bianconera filtra forte pessimismo e prende corpo una virata netta su. Infortunati Napoli: l’esito degli esami di Rrahmani e Politano. Le loro condizioni verso Copenaghen e Juventus Genoa, De Rossi non si sofferma sul mercato: «Non è giusto che ne parlo quando i ragazzi sono giù che si leccano le ferite. Porto troppo rispetto a loro» Parma, Cuesta dopo il pareggio col Genoa: «Abbiamo provato a vincere, i ragazzi si sono spremuti al massimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Crystal Palace, durissimo sfogo di Glasner: tra la crisi di risultati e le scelte di mercato. Ecco cosa sta succedendo Crystal Palace – KuPS 2-2: la squadra di Glasner è costretta ad accontentarsi degli spareggi della Conference League

Il Crystal Palace di Glasner conclude la fase a gironi della Conference League con un pareggio 2-2 contro il KuPS, in una partita segnata dall’espulsione di un giocatore. La buona prestazione non basta a garantirgli la qualificazione diretta, costringendolo agli spareggi. Una notizia che cambia le prospettive della squadra inglese, ora chiamata a un nuovo impegno per sperare nel passaggio del turno. Crystal Palace “in modalità sopravvivenza”, dice il capo Glasner

L’allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato che la squadra si trova attualmente in “modalità sopravvivenza”, limitata nelle prestazioni. Questa affermazione arriva in seguito al pareggio per 1-1 contro il Fulham, evidenziando le difficoltà del team nel mantenere il proprio livello di gioco abituale. La situazione richiede analisi e interventi per migliorare la performance complessiva del club. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Caos Crystal Palace, via anche Mateta Glasner attacca la proprietà: "Ci ha abbandonato" - facebook.com facebook Bufera Crystal Palace, Glasner contro la società: "Mateta Loro diranno 'concludiamo l'affare'" #mateta #juve #mercato #palace x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.