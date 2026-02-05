Io traditore come Vannacci? Cosa penso di Salvini! Lo sfogo durissimo di Fini

Gianfranco Fini replica duramente alle parole di Matteo Salvini, che ha paragonato il generale Roberto Vannacci a un traditore come lui. Dopo le accuse, l’ex presidente della Camera ha deciso di rispondere a muso duro, senza mezzi termini. La polemica tra i due si infiamma ancora di più, mentre il dibattito politico si sposta su questo confronto acceso.

Gianfranco Fini è intervenuto nel confronto politico dopo che Matteo Salvini ha definito il generale Roberto Vannacci «un traditore come Fini». L’ex presidente della Camera ha respinto l’accostamento, ricostruendo il proprio percorso e contestando la ricostruzione del leader della Lega. Le dichiarazioni sono contenute in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale Fini ripercorre la rottura con Silvio Berlusconi e distingue quel passaggio dalla tensione interna che oggi coinvolge Salvini e Vannacci. Fini contro il paragone con Vannacci: «Il paragone non sta in piedi». Fini ha definito l’uscita di Salvini una semplificazione, attribuendo al leader leghista un approccio comunicativo improntato alla rapidità più che all’approfondimento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Vannacci Fini

Matteo Salvini ha tirato in ballo Roberto Vannacci, paragonandolo a Gianfranco Fini.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

